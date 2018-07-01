Bursa’da 600 pehlivan er meydanına çıktı

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 56. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nde, aralarında 42 başpehlivanın bulunduğu yaklaşık 600 pehlivan güreşti. Büyük ilgi gören güreşlerde, geçen yılın başpehlivanı İsmail Balaban, rakibi İsmail Koç’u mağlup ederek bu yıl da altın kemerin sahibi oldu.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 56. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nde, aralarında 42 başpehlivanın bulunduğu yaklaşık 600 pehlivan güreşti. Büyük ilgi gören güreşlerde, geçen yılın başpehlivanı İsmail Balaban, rakibi İsmail Koç’u mağlup ederek bu yıl da altın kemerin sahibi oldu.

Nilüfer Belediyesi 56. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri bu yıl da heyecan dolu anlara sahne oldu. Çalı Güreş Alanı’nda yapılan ve baş, baş altı, deste ile tozkoparan başta olmak üzere 14 ayrı kategoride, yaklaşık 600 pehlivanın katılımıyla gerçekleşen güreşlerde kıyasıya mücadele yaşandı. Güreşlerde, Kırkpınar’da başpehlivan olan İsmail Balaban’ın yanı sıra Ali Gürbüz, Orhan Okullu’nun aralarında bulunduğu 42 başpehlivan da er meydanına çıktı. Sabah saatlerinde başlayan güreşleri, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eski Bakan Turhan Tayan ile birlikte izledi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği güreşler başlamadan önce yapılan bayraklı kortej yürüyüşü büyük alkış aldı.

Bozbey: "Çalı Güreş Alanı, belki de Türkiye’nin en güzel sahasıdır"

Çalı’yı Kırkıpınar’ın ardından en büyük ikinci er meydanı yapmak için çaba gösterdiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “Bu güreşler, Çalı’da ilk kez 1964’te düzenlenmiş. Bugüne dek büyüyerek, güçlenerek devam etti. Biz de, Nilüfer Belediyesi olarak, kentimizin sürdürülebilir etkinliklerinden biri olarak Çalı Güreşleri’ne önem veriyoruz. Geleneğimizden gelen bu mirası yaşatıyoruz, yaşatmaya da devam edeceğiz. Nilüfer Belediyesi 56. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri, bu yıl, bugüne dek yapılanların en güzelidir, en iyisidir. Çünkü bugün, Türkiye’nin 42 başpehlivanı, burada kispet giyiyor. Baş altı, büyük orta, küçük orta ve destelerde 600 pehlivan güreşiyor. Çalı Güreş Alanı’nda sizlere ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyorum. Gördüğünüz gibi, güreş sahamız, doğal tribünüyle, orman içinde oluşuyla, belki de Türkiye’nin en güzel sahasıdır. Burayı tarihi Kırkpınar’ın ardından en büyük ikinci er meydanı haline getirmek adına çaba gösteriyoruz. Bu güzel ortamda, birbirinden çekişmeli mücadeleleriyle heyecan dolu bir gün geçirmemizi sağlayan tüm pehlivanlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Büyük heyecan yaşandı

Gün boyu kıyasıya devam eden güreşlerin finalinde, başpehlivanlar İsmail Balaban ve İsmail Koç karşılaştı. Büyük heyecan yaşanan karşılaşmada pehlivanlar normal sürede yenişemedi. Puanlama etabına gidilen mücadelede rakibini yenen Balaban ikinci kez Çalı’da başpehlivan oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Balaban’a altın kemerini takıp, her iki pehlivana kupa ve madalyalarını vererek kutladı.

Büyük çekişmenin yaşandığı başaltı mücadelesinde rakibi Emre Gürbüz’ü yenen Mustafa Yeni Sancak ipi göğüsleyen isim oldu. Vatandaşların ilgi ile takip ettiği 56. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nde gelecek yılın ağası, yapılan açık artırma ile yine iş adamı Ercan Köse oldu.