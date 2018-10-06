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06 Ekim 2018 Cumartesi 16:05

Bursa’da kardeşlik rüzgarı

Bursaspor ile Ankaragücü arasında oynanan karşılaşma öncesinde tribünlerde kardeşlik rüzgarları esiyor.

Bursa'da kardeşlik rüzgarı
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Bursaspor ile Ankaragücü arasında oynanan karşılaşma öncesinde tribünlerde kardeşlik rüzgarları esiyor.

Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Ankaragücü’nü ağırlıyor. Yeşil-beyazlılar, ligde çıktığı 7 karşılaşmada 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak, 17. sırada kendisine yer buldu. Başkent temsilcisi ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 11. basamakta yer alıyor.

Tribünlerde dostluk rüzgarı

7 sezon sonra ligde ilk kez karşılaşacak Bursaspor ve Ankaragücü taraftarları tribünlerde yerini aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar kendilerine ayrılan yeri büyük oranda doldurdu. Ayrıca yeşil-beyazlı ve sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde yan yana oturarak kardeşlik mesajı verdi. Her iki takımın taraftarları iki takımın futbolcularını maç öncesinde tribünlere çağırarak moral verdi. Taraftarlar birbirlerinin lehine tezahüratlarda da bulundu.
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