Bursaspor, kapalı gişe oynayacağı maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak

Bursaspor, kapalı gişe oynayacağı Konyaspor karşılaşmasına alt sıralardan uzaklaşmak adına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında yeşil-beyazlı ekip, yarın sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 30 haftada hanesine 36 puan yazdıran Bursaspor, son haftalardaki kötü gidişatını Karabükspor maçında aldığı 3 puanla sonlandırmıştı. 4-1’lik farklı galibiyetle moral bulan Timsah, taraftar desteğini de arkasına alacağı Konyaspor maçında da sahadan 3 puanla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Süper Lig’de 30. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig’de 30. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda Bursaspor, 13 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, Konyaspor ise 8 müsabakada gülen taraf olmayı başardı. Ligin ilk yarısında Konya’da oynanan karşılaşmada konuk ekip Bursaspor, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

Bursaspor evinde üstün

Ev sahibi Bursaspor, Konyaspor’a karşı evinde oynadığı 14 Süper Lig maçının yalnızca 1’inde sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Timsah, bu maçların 8’inde ise rakibinden gol dahi yemedi.

Titi’nin durumu maç saati netlik kazanacak

Bursaspor’da geçtiğimiz gün yapılan antrenmana sol kalça adalesinde sertleşme olduğu için çıkmayan Titi’nin yarınki mücadelede forma giyip giymeyeceğinin maç saati netlik kazanacağı belirtildi.

Kapalı gişe

Bursaspor yönetimi, Konyaspor maçı öncesi bilet fiyatları 5 TL’ye kadar düşürürken, yeşil-beyazlı taraftarlar ise karşılaşmaya yoğun ilgi gösteriyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yalnızca VIP ve batı alt tribününde az sayıda bilet kaldığı gözlendi. Kalan biletlerin de maç saatine kadar satılması ve taraftar rekorunun kırılması bekleniyor. Yeşil-beyazlı ekip, bu sezonun 15. haftasında oynadığı ve toplamda 38 bin 108 biletli seyircinin tribünden takip ettiği Fenerbahçe karşılaşmasında rekor kırmıştı.

Düdük Ali Palabıyık’ta

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak olan müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu.