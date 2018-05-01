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01 Mayıs 2018 Salı 11:45

Bursaspor taraftarı resital sundu

Bu sezon takımlarına iç ve dış sahada büyük destek veren Bursaspor’lu taraftarlar, dün oynanan Konyaspor maçında adeta resital sundu.Yaptıkları görsel şovlarla adlarından söz ettiren Bursasporlu taraftar, dün de yine ön plana çıktı....

Bursaspor taraftarı resital sundu
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Bu sezon takımlarına iç ve dış sahada büyük destek veren Bursaspor’lu taraftarlar, dün oynanan Konyaspor maçında adeta resital sundu.

Yaptıkları görsel şovlarla adlarından söz ettiren Bursasporlu taraftar, dün de yine ön plana çıktı. Bilet fiyatlarının da düşürülmesiyle Konyaspor maçına yoğun ilgi gösteren taraftarlar, stadyumu büyük ölçüde doldurdu. 30 bini aşkın taraftar, 90 dakika boyunca takımlarına destek verdi. Atkı şovlarıyla karşılaşmaya renk katan taraftarlar, Türkiye’ye adeta resital sundu.
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