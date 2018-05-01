Bu sezon takımlarına iç ve dış sahada büyük destek veren Bursaspor’lu taraftarlar, dün oynanan Konyaspor maçında adeta resital sundu.Yaptıkları görsel şovlarla adlarından söz ettiren Bursasporlu taraftar, dün de yine ön plana çıktı. Bilet fiyatlarının da düşürülmesiyle Konyaspor maçına yoğun ilgi gösteren taraftarlar, stadyumu büyük ölçüde doldurdu. 30 bini aşkın taraftar, 90 dakika boyunca takımlarına destek verdi. Atkı şovlarıyla karşılaşmaya renk katan taraftarlar, Türkiye’ye adeta resital sundu.
Bursaspor taraftarı resital sundu
Bu sezon takımlarına iç ve dış sahada büyük destek veren Bursaspor’lu taraftarlar, dün oynanan Konyaspor maçında adeta resital sundu.Yaptıkları görsel şovlarla adlarından söz ettiren Bursasporlu taraftar, dün de yine ön plana çıktı....