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08 Ekim 2018 Pazartesi 09:54

Bursaspor Türkiye’ye örnek oldu

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, gençlere ve takımın kendi altyapısından çıkan futbolculara şans tanıyor. Süper Lig’in en genç takımı olan Bursaspor, Ankaragücü maçı kadrosuna 10 tane alt yapıdan oyuncu aldı. Bu futbolculardan...

Bursaspor Türkiye'ye örnek oldu
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Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, gençlere ve takımın kendi altyapısından çıkan futbolculara şans tanıyor. Süper Lig’in en genç takımı olan Bursaspor, Ankaragücü maçı kadrosuna 10 tane alt yapıdan oyuncu aldı. Bu futbolculardan 3’ü ilk 11’de yer alırken, 7 tanesi ise kulübede bekledi.

Yeşil-beyazlı takım , Ankaragücü’nü 1-0 mağlup ederek uzun bir aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Bursaspor’da Badji’nin cezalı, Saivet ve Tunay’ın sakat, Yusuf ile Furkan’ın kadro dışı kalması sebebiyle forma giymediği mücadelede kadroda 10 tane alt yapı oyuncusu yer aldı.

3’ü ilk 11’de

Alt yapıdan çıkan futbolculardan Okan Kocuk, Ertuğrul Ersoy ve Ramazan Keskin, Teknik Direktör Samet Aybaba tarafından ilk 11’de görevlendirildi. Okan Kocuk ve Ertuğrul Ersoy hatasız oyun ortaya koyarken, Ramazan Keskin ise golün asistini yaptı. Burak Kapacak ise, 80. dakikada oyuna dahil oldu. Muhammed Şengezer, Ataberk Dadakdeniz, M. Emin Sarıkaya, Furkan Emre Ünver, Çağatay Yılmaz ve Ali Akman kulübede yer aldı.

Kadroyu görünce heyecanlandığını ifade eden Ramazan Keskin, kendisini geliştirerek daha iyi olmak istediğini söyledi.
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