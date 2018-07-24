SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 21:58

Bursaspor, Ümraniyespor’u 2 golle geçti

Yeni sezon hazırlıklarını Afyon’da sürdüren Bursaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Ümraniyespor’u 2-1 mağlup etti.Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren yeşil-beyazlılar,...

Bursaspor, Ümraniyespor'u 2 golle geçti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Yeni sezon hazırlıklarını Afyon’da sürdüren Bursaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Ümraniyespor’u 2-1 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren yeşil-beyazlılar, hazırlık maçında Afyon Stadyumu’nda Ümraniyespor ile karşılaştı. Bursaspor, ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan karşılaşmanın 55. dakikasında Kubilay Kanatsızkuş’un kafa golüyle öne geçti. 64. dakikada ise Titi’nin pas hatasında kaleci Muhammed ile karşı karşıya kalan Fuat Bayuk, skoru eşitleyen golü kaydetti. 69. dakikada ise Furkan Soyalp’in pasıyla savunma arkasına sarkan Berat Ustabaşı’na yapılan hareket sonrasında karşılaşmanın hakemi Hakan Ceylan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Yusuf Erdoğan, skoru belirleyen golü kaydetti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku