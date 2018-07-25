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25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:04

Bursaspor yeni sezon formalarını tanıttı

Bursaspor Kulübü, yeni sezon formalarını bir video ile tanıttı.Yeşil-beyazlı kulübün 2018-2019 sezonunda giyeceği formalar yayınlandı. Dijital futbol platformu Dugout üzerinden video yayınlayan yeşil-beyazlı kulüp, formaları da taraftarlara...

Bursaspor yeni sezon formalarını tanıttı
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Bursaspor Kulübü, yeni sezon formalarını bir video ile tanıttı.

Yeşil-beyazlı kulübün 2018-2019 sezonunda giyeceği formalar yayınlandı. Dijital futbol platformu Dugout üzerinden video yayınlayan yeşil-beyazlı kulüp, formaları da taraftarlara sürpriz yaparak tanıttı. Taraftarların ilk giydiği formalarıyla yaşadıkları anılarını anlattığı sırada yeni sezon formaları hediye edildi. Yayınlanan formalar arasında yeşil-gri renklerin olduğu forma dikkat çekti.
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