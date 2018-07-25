Bursaspor Kulübü, yeni sezon formalarını bir video ile tanıttı.Yeşil-beyazlı kulübün 2018-2019 sezonunda giyeceği formalar yayınlandı. Dijital futbol platformu Dugout üzerinden video yayınlayan yeşil-beyazlı kulüp, formaları da taraftarlara sürpriz yaparak tanıttı. Taraftarların ilk giydiği formalarıyla yaşadıkları anılarını anlattığı sırada yeni sezon formaları hediye edildi. Yayınlanan formalar arasında yeşil-gri renklerin olduğu forma dikkat çekti.
Bursaspor yeni sezon formalarını tanıttı
Bursaspor Kulübü, yeni sezon formalarını bir video ile tanıttı.Yeşil-beyazlı kulübün 2018-2019 sezonunda giyeceği formalar yayınlandı. Dijital futbol platformu Dugout üzerinden video yayınlayan yeşil-beyazlı kulüp, formaları da taraftarlara...