SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 17:34

Bursaspor’a Kazım şoku

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Bursaspor Kulübü’nün Kazım Kazım’a 46.666,66 Euro alacağının yasal faiziyle ödenmesine karar verdi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan duyuru şöyle:“Futbolcu Kazım...

Bursaspor'a Kazım şoku
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Bursaspor Kulübü’nün Kazım Kazım’a 46.666,66 Euro alacağının yasal faiziyle ödenmesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan duyuru şöyle:

“Futbolcu Kazım Kazım’ın Bursa Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.10.2017 tarih ve E.2017/465 - K.2017/533 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; duruşma talebinin reddine, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına, davacı futbolcunun, alacak talebinin kabulü ile; net 46.666,66 Euro alacağın 14.08.2014 tarihinden fiili ödeme tarihine kadar 3095 sayılı yasanın 4/a maddesi gereğince devlet bankalarınca Euro mevduata uygulanan en yüksek faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine, harç, yargılama gideri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku