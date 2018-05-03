Bursaspor’da büyük kriz

Bursasporlu futbolcular, Fenerbahçe maçı öncesi sabah saatlerinde yapılması planlanan antrenmana çıkmadı. Yeşil-beyazlı oyuncuların uzun süredir maaş alamadıkları gerekçesiyle idmana çıkmadıkları bildirildi.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor’u mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşan Bursaspor, derin bir nefes almıştı. 32. haftada oynanacak Fenerbahçe maçı hazırlıklarına dün itibariyle başlayan yeşil-beyazlı oyuncular, akşam saatlerinde yapılan antrenmana 40 dakika geç çıkmıştı. Bursasporlu futbolcuların maddi sıkıntılar ile alakalı kendi aralarında toplantı yaptıkları ve bu sebeple geç çıktıkları bildirilmişti. Bugün ise saat 10.00’da yapılması planlanan antrenmana çıkmayan yeşil-beyazlı oyuncuların kondisyon salonunda çalıştıkları bildirildi.

Kulüp personelinin maaşlarını 3 aydır almadığı bilinirken, futbolculara ise uzun bir süredir ödeme yapılmadığı öğrenildi.