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16 Ekim 2018 Salı 17:46

Bursaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, bugün akşam üzeri yaptığı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla...

Bursaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
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Bursaspor, bugün akşam üzeri yaptığı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman farklı istasyonlarda yapılan koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde taktik çalışma yaptı.

Yeşil-beyazlılar, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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