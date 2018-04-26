Bursaspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 30 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda yapılan jokerli kontrol pas oyunu ile devam etti. Daha sonra Bursasporlu oyuncular, 3 gruba ayrılarak yarı sahada çift kale maç yaptı.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.