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26 Nisan 2018 Perşembe 12:32

Bursaspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 30 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda yapılan jokerli kontrol pas oyunu ile devam etti. Daha sonra Bursasporlu oyuncular, 3 gruba ayrılarak yarı sahada çift kale maç yaptı.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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