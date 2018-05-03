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03 Mayıs 2018 Perşembe 10:43

Bursasporlu futbolcular antrenmana çıkmıyor

Bursasporlu futbolcular, maddi sorunları sebep göstererek Fenerbahçe maçı öncesi sabah antrenmanına henüz çıkmadı.

Bursasporlu futbolcular antrenmana çıkmıyor
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Bursasporlu futbolcular, maddi sorunları sebep göstererek Fenerbahçe maçı öncesi sabah antrenmanına henüz çıkmadı.

Yeşil-beyazlı takımın Fenerbahçe maçı hazırlıkları kapsamında sabah 10.00’da Özlüce Tesisleri’nde antrenmanının olduğu açıklanmıştı. Ancak dün idmana 40 dakika geç çıkan oyuncular, bugün de henüz sahaya çıkmadı. Yeşil-beyazlı oyuncuların maddi sorunları sebep gösterdiği belirtilirken, Bursaspor Kulübü’nün konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

Sahada yapılan antrenmana çıkmayan yeşil-beyazlı futbolcuların salonda çalıştığı öğrenildi.
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