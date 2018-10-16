SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 10:29

Bursaspor’un Galatasaray karşısında 16 maçlık özlemi

Bursaspor, Galatasaray ile oynadığı son 16 resmi maçta galibiyete hasret kaldı.Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçında rakibine karşı galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Lige...

Bursaspor'un Galatasaray karşısında 16 maçlık özlemi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bursaspor, Galatasaray ile oynadığı son 16 resmi maçta galibiyete hasret kaldı.

Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçında rakibine karşı galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Lige istediği gibi başlayamayan ve son Ankaragücü galibiyeti ile birlikte ilk 3 puanıyla tanışan yeşil-beyazlılar, sarı-kırmızılı takımı karşı en son galibiyetini 28 Ocak 2012’de sahasında 1-0’lık sonuçla aldı. Ardından oynanan 16 resmi müsabakada ise, Galatasaray 11 kez galip gelirken, 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda yeşil-beyazlılar 14 gol atarken, kalesinde ise 45 gol gördü.

Son galibiyet golünde Batalla imzası

Öte yandan yeşil-beyazlılar, Galatasaray’a karşı son galibiyetini kadın seyirciler önünde oynadığı maçla kazanmıştı. O müsabakada yeşil-beyazlıların golünü, Pablo Martin Batalla kaydetti. Ayrıca yeşil-beyazlılar, son zamanlarda Galatasaray’a karşı ağır mağlubiyetler aldı. Bursaspor geçen sezon deplasmanda Galatasaray’a 5-0, önceki sezon evinde 5-0, 2013-2014 sezonunda deplasmanda 6-0 ve aynı sezon Türkiye Kupası maçında evinde 5-2 mağlup oldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku