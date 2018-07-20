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20 Temmuz 2018 Cuma 10:17

Bursaspor’un kulübesinde servet ’yatıyor’

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, kadroda yer almayan futbolcuların maliyetinin 4 milyon 150 bin Euro olduğunu söyledi. Bursaspor’un Afyon kampına katılan Ay, transferde de en az 2-3 önemli ismi kadrolarına katacaklarını belirtti.

Bursaspor'un kulübesinde servet 'yatıyor'
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Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, kadroda yer almayan futbolcuların maliyetinin 4 milyon 150 bin Euro olduğunu söyledi. Bursaspor’un Afyon kampına katılan Ay, transferde de en az 2-3 önemli ismi kadrolarına katacaklarını belirtti.

Yeni sezon hazırlıklarını Afyon’da sürdüren Bursaspor’da Başkan Ali Ay, yeşil-beyazlı takımın kampını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Ay, "Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. En az 2-3 önemli isim kadroya katmamız gerekiyor. Geçen seneki hataları kesinlikle yapmayacağız. Ama kulübün mali yapısı da ortada. Türkiye’de hiçbir kulüp transfer yapamıyor. Her futbolcu kapıyı en az 1 milyon Euro’dan açıyor. Bizim kadroda düşünmediğimiz ve kampa gelmeyen oyuncuların maliyeti 4 milyon 150 bin Euro. Bunlar çok ciddi rakamlar. İnşallah elimizden geldiğince bu durumu düzelteceğiz ve takımı iyi noktalara getireceğiz" ifadelerini kullandı.
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