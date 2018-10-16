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16 Ekim 2018 Salı 16:17

Büşra Işıldar Avrupa Şampiyonu

Rusya’nın Anapa kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda +80 kiloda final müsabakasına çıkan Büşra Işıldar, Polonya’dan Oliwia Toborek’i mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

Büşra Işıldar Avrupa Şampiyonu
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Rusya’nın Anapa kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda +80 kiloda final müsabakasına çıkan Büşra Işıldar, Polonya’dan Oliwia Toborek’i mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda final müsabakalarında ringe çıkan bir diğer milli sporcu Gamze Soguksu (46 kg), İngiliz Alex Brown’a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. 63 kiloda Rümeysa Ataş ve 75 kiloda Duygu Öztürk şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı. Erkeklerde ise 75 kiloda Kaan Aykutsun bronz madalya kazandı.

Türkiye, şampiyonayı kadınlarda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz, erkeklerde ise 1 bronz madalya olmak üzere toplamda 5 madalya ile tamamladı.
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