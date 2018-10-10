SPOR:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:40

Büyükorhansporlu miniklerin ilk lig heyecanı

Önümüzdeki günlerde başlayacak olan ve ilk kez Bursa U 14 Klasman Yaş Liginde mücadele edecek olan Büyükorhansporlu minikler çalışmalarını ara vermeden devam ediyor.Sporcular, kapalı spor salonunda yaptıkları antrenmanlarla lige hazırlanıyor....

Büyükorhansporlu miniklerin ilk lig heyecanı
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Önümüzdeki günlerde başlayacak olan ve ilk kez Bursa U 14 Klasman Yaş Liginde mücadele edecek olan Büyükorhansporlu minikler çalışmalarını ara vermeden devam ediyor.

Sporcular, kapalı spor salonunda yaptıkları antrenmanlarla lige hazırlanıyor. Hocaları nezaretinde hırslı bir şekilde lige hazırlanan minikler ilk kez yer alacakları ligde önce tecrübe edinip centilmence mücadele edeceklerini belirtiyor. İlçede futbol sahası olmadığı için çalışmalarını kapalı spor salonunda yapmak zorunda kalan minik futbolcular, buna rağmen yılmadan azimli bir şekilde çalışıyor.

Büyükorhansporlu küçük futbolcuları antrenman yaptıkları kapalı spor salonunda ziyaret eden Büyükorhanspor Başkanı Aydın Kurmuş ve yönetim kurulu üyeleri, küçük futbolculara moral verdi. Kurmuş,

“Bizim ilk etapta şampiyon olmak gibi bir derdimiz yok. Bizim daha büyük derdimiz var. O da ilçemizde bir futbol sahası yok. Zannedersem ülkemizde futbol sahası olmayan tek ilçe Büyükorhan’ dır. Sahamız olmadığı için hem küçük sporcularımız hem de A kategorisindeki sporcularımız liglere kapalı spor salonunda hazırlanıyorlar” diye konuştu.
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