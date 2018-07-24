Büyükşehir, U-18’de beşinci

Bursa Büyükşehir Belediyespor atletizm U-18 kız takımı, Eskişehir’de yapılan ‘U18 Atletizm Ligi’ni beşinci sırada tamamladı.

Yarışlar, Eskişehir Sazova Atletizm Pisti’nde yapıldı. Büyükşehir Belediyespor, yarışmalarda küçük yaş gruplarından itibaren yetiştirdiği sporcularla mücadele etti. Büyükşehir Belediyespor, 400 metrede Zeynep Kuran ile 58:46 derecede ikincilik, 800 metrede Tuğba Akdoğan ile 2:17.41 derecede ikincilik, 1500 metrede 4:40.70 derece ile üçüncülük, yüksek atlamada Zeynnep Çaylak ile 1.64 metrede üçüncülük, disk atmada İrem Aydın ile 36.05 metrede üçüncülük elde etti.

Genel toplamda 117 puanın sahibi olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2 ayaktan oluşan ligi beşinci sırada tamamladı.