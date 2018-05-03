Büyükşehir’in karatecileri Türkiye şampiyonu

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü karate takımı, ‘Büyük Erkekler’ kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası, Bolu’da yapıldı. Murat Kaya, Emre Cevahir, Oğuzhan Kaçır, Ahmet Talha Çakır, Mustafa Yıldız ve M. Ali Yıldız’dan oluşan Bursa Büyükşehir Belediyespor Büyük Erkek Karate Takımı, finalde İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u mağlup ederek şampiyon olmayı başardı.

Alt yaş kategorilerde de büyük başarı yakalayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, ‘Ümit Genç Bayan’ ve ‘Ümit Genç Erkek’ takımlarıyla da üçüncü olarak, şampiyonayı üç kupa ile tamamladı.