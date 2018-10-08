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08 Ekim 2018 Pazartesi 00:05

Çalımbay: “Çok iyi pozisyonlara girdik, maalesef değerlendiremedik”

Süper Toto Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş’ı evinde konuk eden ve 2-2 berabere kalan Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Çok iyi pozisyonlara girdik, maalesef değerlendiremedik“ dedi.Maç sonu basın toplantısında...

Çalımbay: 'Çok iyi pozisyonlara girdik, maalesef değerlendiremedik”
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Süper Toto Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş’ı evinde konuk eden ve 2-2 berabere kalan Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Çok iyi pozisyonlara girdik, maalesef değerlendiremedik“ dedi.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, güzel pozisyonlara girdiklerini ama değerlendiremediklerini söyleyerek, “Bu maça başlarken maçın başı sayılır, Beşiktaş 10 kişi kaldı. Zaten çok büyük bir avantaj yakaladık. Burada çok iyi pozisyonlara girdik, maalesef değerlendiremedik. Sezon başından beri iki tane problemimiz var. Bir tanesi sahada gol atmadığımız maç yok Fenerbahçe maçı hariç, bir de maalesef gol yemediğimiz maç yok gereksiz goller yedik. Bizim burada oynadığımız en son maç Fenerbahçe’ydi. O gün de birçok şansımızı değerlendiremedik. Bugün de birçok fırsatı değerlendiremedik. Neticede karşımızda Beşiktaş gibi bir takım var. Çok iyi atağa çıkan çok iyi futbolcuları da var. 10 kişi olmaları bizim için bir avantaj olmuyor, bazen böyle dezavantajlar oluyor eğer değerlendiremezden. Kaçırdığımız o penaltı arkasından gelen pozisyonları değerlendiremedik bu bize pahalıya mal oldu” ifadelerini kullandı.

“Buradan bizim rahatlıkla ayrılacağımız bir maçtı”

Rıza Çalımbay, “Buradan bizim rahatlıkla ayrılacağımız bir maçtı. Ama yine de ne olursa olsun maçı son dakikaya kadar bırakmadık. Ve bir gol bulduk berabere bitirdik maçı dediğimiz gibi bu konuları bir an önce halletmemiz gerekiyor. Baktığımız zaman deplasmanda ligde en çok gol atan takım biziz. Ama maalesef dediğimiz gibi geçen hafta Göztepe maçında yediğimiz goller bugün yediğimiz, goller bunlara üzülüyoruz bunları bir an önce düzeltmemiz gerekiyor. İşte bu arada bunları inşallah düzelteceğiz. Takımımın oyunundan mücadelesinden çok memnumum sadece tek memnun olmadığı şey bir sürü girdiğimiz pozisyonlar bir tek bu maç için demiyorum bütün maçlarda maalesef değerlendiremiyoruz. Ama yapacak bir şey yok çalışarak düzelteceğiz” dedi.
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