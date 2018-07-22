Castillo kamptan ayrıldı

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Kolombiyalı oyuncu Castillo’ya, transfer görüşmesi yapması için izin verdiklerini belirterek, kamptan ayrılan oyuncunun durumunun ise bir kaç gün içinde netlik kazanacağını söyledi.Yeni sezon...

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Kolombiyalı oyuncu Castillo’ya, transfer görüşmesi yapması için izin verdiklerini belirterek, kamptan ayrılan oyuncunun durumunun ise bir kaç gün içinde netlik kazanacağını söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’nın Kranjska Gora Kasabasında sürdüren Trabzonspor’da, Kolombiyolı oyuncu Castillo, transfer görüşmeleri yapmak için kamptan ayrıldı. Antrenman öncesi oyuncunun durumu hakkında açıklama yapan Futbol Şube Sorumlusu Halik Şahin, Costibllo’nun kendilerinden izin istediğini belirterek, "Castillo bizden izin istedi ve bizde kendisine izin verdik. Kendisi Meksika’ya gitti. Bizde bu durumu KAP’a bildirdik. Castillo’nun transfer bir kaç gün içinde sonuçlanır diye düşünüyoruz" dedi.

Castillo’nun yerine kimi alınacağı ile ilgili de konuşan Şahin, "İranlı Vahid Amir’i transfer ettik. Trabzon’da ve 1461 Trabzon ile antrenmanlara çıkıyor. Performansına göre de Ünal hocamız bir değerlendirme yapacak. Castillo’nun ciddi bir sakatlığı yoktu. Salonda çalışmalarını sürdürüyordu. Bugün takımla birlikte antrenmana çıkma durumu vardı" dedi.

Trabzonspor basına açık son antrenmanını yaptı

Trabzonspor, Slovenya’da iki aşamalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanların basın açık bölümünü tamamladı. Slovenya kampındaki son hazırlık maçını yarın TSİ 19.00’da Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail ile yapacak olan bordo-mavililer 24 Temmuz Salı günü sabah saatlerinde, basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştireceği antrenmanla Slovenya’daki hazırlıklarını tamamlayacak. Bordo-mavililer aynı gün yerel saat ile 16.00’da Trabzon’a hareket edecek.

Yarınki maçın taktik çalışması yapıldı

Trabzonspor, yarın Katar Ligi şampiyonu Al Duhail ile yapacağı maçın taktik çalışmasını yaptı. Bordo-mavililer akşam saatlerinde yaptığı antrenmana Burak Yılmaz ve milli takım kampında bulunan Abdülkadir Ömür ile Trabzon’da bulunan yeni transfer Vahid Amiri katılmadı. Gözünde arpacık çıkan Ibanez de çalışmada yer almadı. Bordo-mavililer antrenmanın ilk bölümüne ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde ise dar alanda pas çalışması yaparken, son bölümde ise yarın oynayacağı hazırlık maçının taktik provasını yaptı. Sert geçen antrenmanda zaman zaman ciddi olmayan sakatlıklar yaşandı. Karaman’ın, Katar ekibinin karşısına Onur, Pereira, Mustafa Akbaş, Hüseyin, Novak, Kucka, Onazi, Yusuf, Abdikadir Parmak, Olcay Şahan ve Rodallega şeklinde çıkması bekleniyor.