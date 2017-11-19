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19 Kasım 2017 Pazar 22:11

Çavdarhisarspor namağlup şampiyon

Bu sezon Kütahya 1. Amatör Merkez A Grubu’nda mücadele eden Çavdarhisarspor namağlup şapiyon oldu.Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer yaptığı açıklamada, ’’Şu ana kadar namağlup olarak götürdüğü liderliğini sezonun bitimine...

Çavdarhisarspor namağlup şampiyon
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Bu sezon Kütahya 1. Amatör Merkez A Grubu’nda mücadele eden Çavdarhisarspor namağlup şapiyon oldu.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer yaptığı açıklamada, ’’Şu ana kadar namağlup olarak götürdüğü liderliğini sezonun bitimine 1 hafta kala evinde oynadığı Alayunt takımını 2-1 yenerek şampiyon olarak tescilleyen Çavdarhisarspor futbolcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Eminimki İlimizde yapılacak olan play-off müsabakalarında ilçemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Bize bu gururu yaşatan başta Çavdarhisarspor kulübü Başkanı Halil Günay olmak üzere, yönetim kuruluna, futbolcularımıza ve takımımızı hiç bir zaman yalnız bırak mayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.(YD-EFE)

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