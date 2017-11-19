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SPOR:
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19 Kasım 2017 Pazar 20:46

Çaykur Rizespor - İstanbulspor maçının ardından

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Çaykur Rizespor sahasında ağırladığı İstanbulsporu’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki ekibin teknik direktörleri açıklamada bulundu.

Çaykur Rizespor - İstanbulspor maçının ardından
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TFF 1. Lig’in 12. haftasında Çaykur Rizespor sahasında ağırladığı İstanbulsporu’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki ekibin teknik direktörleri açıklamada bulundu.

Maçın ardından açıklamada bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı, "Rize spor topa sahip olan bir takım. Onlara top kaptırmamaya dikkat ettik. Bazı hatalarımız oldu ancak başaramadık oyun disiplininden koptuk bundan sonraki süreçte önümüze bakacağız" ifadesini kullandı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez yaptığı açıklamada, "İlk olarak futbolcularımı gösterdikleri özveri ve hırs için kutluyorum. Bugün güzel bir futbol ortaya koyduk. Hak ettiğimiz bir 3 puanı aldığımıza inanıyorum. Maçın 50. dakikasında İstanbulspor’a bir pozisyon verdik ve ilerleyen dakikalarda toparladık. Bundan sonraki süreçlerde bir seri yakalayıp kaybedilen puanların telafisi için çaba sarf edeceğiz" dedi.

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