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20 Temmuz 2018 Cuma 14:04

Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdürüyor

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’nın Kranjska Gora kasabasında sürdürüyor.Yeni sezon hazırlıklarına ilk olarak Rize’de başlayan ve ardından Erzurum’a geçen...

Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdürüyor
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Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’nın Kranjska Gora kasabasında sürdürüyor.

Yeni sezon hazırlıklarına ilk olarak Rize’de başlayan ve ardından Erzurum’a geçen Çaykur Rizespor, 3. etap çalışmalarını Slovenya’nın Kranjska Gora kasabasında sürdürüyor. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde sabah saatlerinde yapılan çalışmada yeşil-mavili ekip, kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Daha sonra taktiksel programların uygulandığı Çaykur Rizespor’da oyuncuların oldukça hırslı ve istekli oldukları gözlendi.

Onazi ziyaret etti

Trabzonspor ile aynı bölgede kamp yapan Çaykur Rizespor’un antrenmanını bordo-mavili takımın Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi de ziyaret etti. Arkadaşlarıyla sohbet eden Onazi, bir süre yeşil-beyazlı ekibin gerçekleştirdiği idmanı izledikten sonra sahadan ayrıldı.

Çaykur Rizesporlu oyuncular derede serinledi

Yüksek tempoda geçen antrenmanın ardından Çaykur Rizesporlu oyuncular dereye girerek serinledi. Renkli görüntülerin yaşandığı anlarda futbolcular birbirleriyle şakalaşmayı da ihmal etmedi.
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