Çaykur Rizespor’dan Kweuke açıklaması

Çaykur Rizespor, oyuncuları Kweuke’ye sözleşmesinin feshini sunduklarını ve Kweuke’nin bunu kabul etmediği açıkladı.

Çaykur Rizespor, oyuncuları Kweuke’ye sözleşmesinin feshini sunduklarını ve Kweuke’nin bunu kabul etmediği açıkladı.

Çaykur Rizespor Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Kweuke konusu üzerinde ciddi bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Oyuncunun sözleşmesinin bitimine 4 yıl daha olduğu ifade edilen açıklamada, Kweuke’nin 4 yılın alacaklarını talep ettiği kaydedildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle:

"4 yıl daha sözleşmesi bulunan ve sağlık problemleri nedeniyle uzun zamandır takıma katkı veremeyen Kweuke’nin; sözleşme fesih teklifimizi kabul etmemiş olmasıdır. Kweuke takımına katkı vermediği gibi önümüzdeki 4 yılın alacaklarını talep etmektedir. Bu bağlamda kendisine 30 Temmuz tarihinde alacaklarının bir kısmını ödememiz gerekmektedir. Kweuke’nin talep ettiği ücret; isim sponsorumuz olan Çaykur’un sağladığı desteğin bile çok çok üzerindedir."