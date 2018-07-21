Çaykur Rizespor’dan transfer çalışmaları hakkında açıklama

Çaykur Rizespor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada güçlü bir Rizespor oluşturmak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Çaykur Rizespor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada güçlü bir Rizespor oluşturmak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Çaykur Rizespor yeniden ulaştığı Süper Lig’de kalıcı olmak için hazırlanmakta ve gerekli takviyelerin yapılması için hummalı çalışmalarını sürdürmektedir. Yönetim kurulu üyelerimizden bilgi alma gereği duymadan; ’bazı futbolcuların Rizespor’a transfer olacağı’ yönünde haber yapan bir kısım sosyal medya organları gerçek olmayan bilgileri haberleştirerek hem kulübümüze zarar veriyor hem de yeşil mavili taraftarın doğru bilgi alma haklarını gasp ederek bilgi kirliliği oluşturuyor. Taraftarlarımız emin olsun ki güçlü bir Rizespor oluşturmak için tüm koşulları seferber ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk futbolunun içinde bulunduğu mali yapı, transfer döneminin önceki yıllara oranla kısır geçmesine sebep oluyor. Rizespor olarak mütevazı bütçemizi en iyi şekilde değerlendirip daha önce duyurduğumuz ’güçlü transferleri’ takımımıza katacağız. Fakat bu çalışmayı yaparken asla ve asla kulübümüzü mali açıdan sıkıntıya düşürmeyeceğiz."

Öte yandan açıklamada, sosyal medya organlarında yer alan “Tarık Çamdal Rizespor Yolunda” şeklindeki haberlerin tamamen asılsız olduğu belirtildi.