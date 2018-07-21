SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 23:34

Çaykur Rizespor’dan transfer çalışmaları hakkında açıklama

Çaykur Rizespor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada güçlü bir Rizespor oluşturmak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Çaykur Rizespor'dan transfer çalışmaları hakkında açıklama
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Çaykur Rizespor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada güçlü bir Rizespor oluşturmak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Çaykur Rizespor yeniden ulaştığı Süper Lig’de kalıcı olmak için hazırlanmakta ve gerekli takviyelerin yapılması için hummalı çalışmalarını sürdürmektedir. Yönetim kurulu üyelerimizden bilgi alma gereği duymadan; ’bazı futbolcuların Rizespor’a transfer olacağı’ yönünde haber yapan bir kısım sosyal medya organları gerçek olmayan bilgileri haberleştirerek hem kulübümüze zarar veriyor hem de yeşil mavili taraftarın doğru bilgi alma haklarını gasp ederek bilgi kirliliği oluşturuyor. Taraftarlarımız emin olsun ki güçlü bir Rizespor oluşturmak için tüm koşulları seferber ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk futbolunun içinde bulunduğu mali yapı, transfer döneminin önceki yıllara oranla kısır geçmesine sebep oluyor. Rizespor olarak mütevazı bütçemizi en iyi şekilde değerlendirip daha önce duyurduğumuz ’güçlü transferleri’ takımımıza katacağız. Fakat bu çalışmayı yaparken asla ve asla kulübümüzü mali açıdan sıkıntıya düşürmeyeceğiz."

Öte yandan açıklamada, sosyal medya organlarında yer alan “Tarık Çamdal Rizespor Yolunda” şeklindeki haberlerin tamamen asılsız olduğu belirtildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku