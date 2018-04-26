Celil Hekimoğlu’nda Trabzonspor’a anlamlı destek

Trabzonspor eski yöneticisi iş adamı Celil Hekimoğlu, 61 bin TL’lik bağışta bulunarak, bordo-mavili kulübün başlattığı kampanyaya destek verdi.

Trabzonspor’un dün başlattığı bağış kampanyasına önemli bir destek de Hekimoğlu Döküm Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu’ndan geldi. Hekimoğlu, Trabzonspor’un içinden geçtiği ekonomik buhranı atlatabilmesi için başlatılan bu seferberliğe 61 bin liralık bağışıyla ortak oldu.

Gerek Medical Park Stadyumu’nda aldığı locayla gerek personellerine hediye ettiği sezon formalarıyla Trabzonspor’a desteğini her fırsatta gösteren Hekimoğlu, bağış ve kampanya süreci ile ilgili şöyle konuştu:

"Biz Trabzonsporumuza her zaman destek olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Kulübümüzün başlattığı bağış kampanyasına da kayıtsız kalamazdık. Trabzon’dan, İstanbul’dan, Ankara’dan, İzmir’den, Antalya’dan Türkiye’nin her yerindeki Trabzonlular, Trabzonspor’a gönül vermiş taraftarlarımız, iş adamlarımız bu kampanyaya destek olmalıdır. Yurt dışında da on binlerce taraftarımız, iş adamımız var. Onlar da ellerini taşın altına koyacaktır. Buna gönülden inanıyorum. Çünkü Trabzonspor taraftarı vefalıdır. Cefalıdır da."