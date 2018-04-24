Cem Karabay dünya rekorunu 30 saate çekecek

Çanakkale’de 15 saat 11 dakika boyunca deniz altında yaşam süren sualtı sporcusu Cem Karabay, ’en uzun süre soğuk denizde yaşama’ rekorunu kırdı. Karabay, son aldığı kararla rekoru 30 saate çekmeyi deneyecek.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, Guinness Rekorlar Kitabı’na giren ilk ve tek sualtı sporcusu olan Cem Karabay, Troya’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girişinin 20. yıl dönümünde, Norveçli sporcu Nils-Roar Selnes’e ait olan 15 saat 10 dakikalık ’En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama’ rekorunu kırmayı başardı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda saat 12.00’de rekor için suya giren Karabay, 24 Nisan 03:11’de rekorun yeni sahibi oldu. ’Akvaryum Adam’ olarak bilinen Karabay, rekoru 23 saat 4 dakikaya çekmeyi planlıyordu. Ancak Karabay, son aldığı kararla yeni rekoru 30 saate çıkarmak için sualtında kalmaya devam edecek.