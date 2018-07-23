Cenk Şekeroğlu Büyükşehir Basket’te

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Sakarya Büyükşehir Basket, bu sezonki beşinci transferini Cenk Şekeroğlu’nu kadrosuna katarak yaptı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Sakarya Büyükşehir Basket, bu sezonki beşinci transferini Cenk Şekeroğlu’nu kadrosuna katarak yaptı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Sakarya Büyükşehir Basketbol, yeni sezon öncesinde beşinci transferini gerçekleştirdi. Daha önce Jean Salumu, İzzet Türkyılmaz, Uğur Dokuyan ve Burak Eşlik ile sözleşme imzalayan Büyükşehir Basketbol, geçtiğimiz sezon Akhisar Belediye forması giyen Cenk Şekeroğlu’nu kadrosuna kattı. Şekeroğlu geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi’nde 33 maçta 27 dakika, 11 sayı, 8 ribaund ve 1.5 asist ortalaması ile oynadı. 27 yaşındaki Şekeroğlu, 2.03 metre boyunda ve pivot pozisyonunda görev alıyor.