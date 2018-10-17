Premier Lig takımlarından Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun baba oldu.

İngiltere Premier Lig ekibi Everton’a futbol hayatını sürdüren milli futbolcu Cenk Tosun’un erkek çocuğu dünyaya geldi. Cenk-Ece Tosun çifti bu sabah saatlerinde İstanbul’da doğan çocuğuna ise ’Arden Cenk’ ismini verdi. 3.5 kilogram olarak dünyaya gelen Arden Cenk’in sağlık durumunun ise gayet iyi olduğu belirtildi.