Premier Lig takımlarından Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun baba oldu.İngiltere Premier Lig ekibi Everton’a futbol hayatını sürdüren milli futbolcu Cenk Tosun’un erkek çocuğu dünyaya geldi. Cenk-Ece Tosun çifti bu sabah saatlerinde İstanbul’da doğan çocuğuna ise ’Arden Cenk’ ismini verdi. 3.5 kilogram olarak dünyaya gelen Arden Cenk’in sağlık durumunun ise gayet iyi olduğu belirtildi.
Cenk Tosun baba oldu
Premier Lig takımlarından Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun baba oldu.