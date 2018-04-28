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28 Nisan 2018 Cumartesi 19:06

Cenk Tosun perdeyi açtı, Everton kazandı

Everton, Huddersfield Town deplasmanında 2-0 galip gelirken, milli oyuncu Cenk Tosun perdeyi açan golü kaydetti.

Cenk Tosun perdeyi açtı, Everton kazandı
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Everton, Huddersfield Town deplasmanında 2-0 galip gelirken, milli oyuncu Cenk Tosun perdeyi açan golü kaydetti.

İngiltere Premier Lig’in 36. haftasında Everton, deplasmanda Huddersfield Town ile karşılaştı. İlk 11’de maça başlayan Cenk Tosun 72. dakikada oyundan kalırken, 39. dakikada Everton’ın ilk golünü kaydetti. Milli yıldız, böylece ligdeki 4. golünü atmış oldu. 72. dakikada yerini Oumar Niasse’ye bırakan Cenk Tosun, ilk 11’de 10. kez yer aldığı için Beşiktaş’a da 500 bin Euro kazandırmış oldu.
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