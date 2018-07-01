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01 Temmuz 2018 Pazar 21:27

Çeyrek finale çıkan Rusya’ya bir doping testi daha

İspanya’yı penaltılarda mağlup ederek çeyrek finale yükselen Rusya’da, maç sonrası takım kalecisi Akınfeev, doping testine tabii tutuldu.

Çeyrek finale çıkan Rusya'ya bir doping testi daha
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İspanya’yı penaltılarda mağlup ederek çeyrek finale yükselen Rusya’da, maç sonrası takım kalecisi Akınfeev, doping testine tabii tutuldu.

Rusya’nın, İspanya ile son 16 müsabakasında karşılaşması ve penaltılara uzayan maçı kazanarak çeyrek finale yükselmesinden sonra şok bir gelişme yaşandı. FIFA tarafından maç sonrası Rusya milli takım kalecisi Akınfeev, FIFA’nın sağlık ekiplerince alınarak doping testine tabii tutuldu. İspanya maçının önceki günü yine Rus milli takım kampına giden FIFA sağlık komitesi tüm takıma doping kontrolü uygulamıştı. Başarılı bir performansla takımını çeyrek finale taşıyan Akınfeev’e doping testi, Rusya cephesinde kısa süreli şaşkınlığa sebep oldu.
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