CFS Türkiye’de ilk kez Coliseum’da

Türkiye’de ilk kez Coliseum Sports Club’ta hizmete girecek olan Flow Systems, kaybedilen dengeyi yeniden kazanmayı sağlıyor.Türkiye’de ilk kez Coliseum Sports Club’ta hizmete girecek olan Flow Systems, kaybettiğimiz miyofasiyal dengemizi tekrar...

Türkiye’de ilk kez Coliseum Sports Club’ta hizmete girecek olan Flow Systems, kaybedilen dengeyi yeniden kazanmayı sağlıyor.

Türkiye’de ilk kez Coliseum Sports Club’ta hizmete girecek olan Flow Systems, kaybettiğimiz miyofasiyal dengemizi tekrar kazanmamızı sağlıyor. Üç ana unsurdan oluşan Flow Systems aletleri, özellikle uzun miyofasiyal eğitimleri ve bütün vücudu çalıştırmak için geliştirildi. Aletler, kısa kalmış kas yapılarını uzatmaya yardımcı olmak için dizayn edilmiş ve aynı zamanda fazlasıyla zayıflayan kas yapılarını birleştirme özelliğine sahip. Buna ek olarak, karmaşık yapısıyla doğru planlanmış egzersiz yaptığı gibi egzersizin zorluk derecesine puan vermeye de izin veriyor. Bu elementlerin birleşmesiyle System Flow tüm vücudu harekete geçirir ve vücudun dengesini restore eder. Dokular daha esnek hale gelir, kaslar esner ve hareketin kalitesini artıran eklemlerin sabitliği artar.

Yücel Kara: “Dünya trendlerini takip ediyoruz”

Toplumumuzda sağlık bir yaşam bakışının hızla yükselmekte olduğunu belirten Coliseum Genel Müdür Yüce Kara, “Coliseum olarak sağlıklı yaşam tarzına destek olmak istiyoruz. Bunun için dünya trendlerini takip ediyoruz. Özellikle Türkiye’de ilk olmak istedik. Flow ürünler ile ilgili sağlık anlamında bize çok değer katacağı için ilk uygulamayı bizler yaptık. Bu sebepten dolayı gururluyuz” diye konuştu.

Ahmet Kerim Kulçak: “Hedefimiz sağlıklı nesiller oluşturmak”

Hedeflerinin sağlıklı nesiller oluşturmak olduğunu anlatan Coliseum Spor Müdürü Ahmet Kerim Kulçak, “Fizyoterapist eğitmeniz ile yaptığımız çalışmalarda Türkiye’de ilk olarak ahşap ürünlerin doğal taşlarla birleşmesi sonucu çok sağlıklı bir spor trendi oluşturuldu. Son yıllarda birçok sporsever doğallığa dönmeye çalışıyor. Biz de kulüp olarak bu doğallığın öncülerinden biri olmak istedik. Önemli olan yepyeni bir trend yakalayıp onu yukarıya çıkarıp sağlıklı nesiller oluşturmak” şeklinde konuştu.

Dawid Budniok: “Ürün kalitesi çok yüksek”

Ürünlerin çok kaliteli bir malzemeye sahip olduğunu söyleyen System Flow Antrenörü Dawid Budniok, “Ürün kalitesi yüksek olduğu için bunu kullandık. Ağaçlar tekrardan yenilenebiliyor. Plastikten üretmiş olsaydık çevreye daha çok zarar verirdik” dedi.

Şaik Şükürov: “İlk başarılı projemiz burada oldu”

Flow System Türkiye Temsilcisi Şaik Şükürov ise, “İlk başarılı projemiz burada oldu. Bizim ürünlerimiz meşe ağacından yapılıyor ve sağlığa zararlı değil. Umarım ki bu ürünler Türkiye fitness pazarında üyelere çok faydası olacaktır” ifadelerini kullandı.