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28 Nisan 2018 Cumartesi 18:16

Cihan: “Aldığımız galibiyet ligde kalmamız adına yüzde 90’lara varan bir avantaj sağladı”

Spor Toto 1. Lig’in 33. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Gaziantepspor’u 5-0’lık skorlar geçen Denizlispor’da Teknik Sorumlu Hamit Cihan, “Aldığımız galibiyet ligde kalmamız adına yüzde 90’lara varan bir avantaj sağladı” dedi.

Cihan: 'Aldığımız galibiyet ligde kalmamız adına yüzde 90'lara varan bir avantaj sağladı”
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Spor Toto 1. Lig’in 33. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Gaziantepspor’u 5-0’lık skorlar geçen Denizlispor’da Teknik Sorumlu Hamit Cihan, “Aldığımız galibiyet ligde kalmamız adına yüzde 90’lara varan bir avantaj sağladı” dedi.

Denizlispor, sahasında ağırladığı Gaziantepspor’u 5-0’la geçmeyi başardı. Maçın ardından açıklamada bulunan Cihan, maçtan ziyade ligi değerlendirmenin doğru olacağını ifade ederek, aldıkları galibiyetin önemine vurgu yaptı.

Açıklamasında matematiksel verilerek değinen Cihan, “Aldığımız galibiyet bu ligde kalmamız adına yüzde 90’lara varan bir avantaj sağladı. Gelecek haftaki maçta 1-0’lık mağlubiyette bile rakibimizin 10-0 galip gelmesi gerekiyor. Dolayısı ile matematiksel olarak işe baktığımızda böyle bir avantajı elde edeceğimiz deplasman olacak. Deplasmandaki hedefimiz 1 puan alarak kesin olarak ligde kalma gibi bir hedefimiz var. Ümit ediyorum ki bunu da gerçekleştirip ligde kalırız” dedi.

“Herkes stres içerisinde”

Gazetecilerin maç esnasında verilen su molasında tartışan ve arkadaşlarının araya girmesi ile ayrılan Hasan Kılıç ile İsmail Haktan Odabaşı gerginliğinin hatırlatılması üzerine Cihan, bu tür şeylerin olabileceğini kaydederek şunları söyledi:

“Ligin sonu yaklaştı. Kümede kalma, kalamama mücadelesi yani çok büyük stres. Herkes stres içerisinde dolayısı ile küçük hareketler ve sözler bakıyorsunuz büyük tartışmalara sebebiyet veriyor. Arkadaşlarla konuştuk, 15-20 dakika sonra ikisi de birbirine sarılıp, özür diledi. Burada hatalı hatasız aramadığımızı belirtmek isterim, zaten bunu da sizlerde gördünüz sahaya çıktılar ve seyirciye selamladılar. Olur böyle şeyler.”
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