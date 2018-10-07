Cihat Arslan: “Maçı kazanamadık ama ileriye dönük bazı oyuncularımızı kazandık”

Spor Toto Süper Lig’in 8. hafta maçında evinde Trabzonspor’a 3-1 yenilen Akhisarspor’da Teknik Direktör Cihat Arslan, maçı kazanamasalar bile ileriye dönük bazı oyuncuları kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, “Öncelikle iç sahadaki ilk maçımızdı. Stadı daha önce gezmiştik ama emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Zorlu bir maçtı, etkili bir takımla oynadık. Maç öncesi planlarımızda iyi başlayıp skoru yakalamak istiyorduk. Maçın başında da istediğimiz oyun oturdu aslında. Baskıyla beraber aldığımız toplarla üretkenlik istedik. Kısmen bunda başarılı olduk. Planları bozan biraz işin kolay tarafıydı. Yani yardımlaşmadan uzak sadece final pasına odaklandık Manu ile birlikte. Bu bizim yanlışımız oldu ama asıl kırılma noktası bence Mustafa’nın sakatlanma anıydı. Defansta zorunlu değişikliğe gidildi çok erken oyuncu değişikliğine gittik. Pozisyon vermemiştik ama Sosa’nın muhteşem vuruşuyla mağlup duruma düştük sonrasında da penaltı, yani iki tane duran top kaderimizi belirledi. Onun için üzgünüm tabii ki kaybettik. İkinci yarıda tekrar karakter gösterelim bir şeyleri değiştirelim mantığıyla hareket ettik ama kazanamadık. Kazanamamanın üzüntüsünü yaşarken de ileriye dönük bazı oyuncularımızı kazandığımızı düşünüyorum. Daha önce güvenleri kaybolmuş bazı oyuncularımızı önemsediğimizi söylemek istiyorum. Onların performansı memnun etti. Takım oyununda ilerleyeceğiz. Bizim sorunumuz 8-9 parçamız hazır, bir iki parçayı yerine monte ettiğimizde bu takım başarılı olacaktır. Trabzonspor’u da tebrik ediyorum” dedi.

“Eninde sonunda biz bu UEFA’dan eleneceğiz”

Milli maçlar nedeniyle lige verilecek olan 12 günlük aranın ardından 8 gün içinde biri Avrupa Kupası olmak üzere 3 önemli maça çıkılacağının hatırlatılması üzerine Arslan, “Biz ülkemizi UEFA’da temsil ederken orada da kazanmak istiyoruz, ülkemizi temsil ediyoruz. Göğsümüzde ay yıldız var, bayrak var. Bunda yüzde yüz kazanmak istiyoruz ama lig de değerli, elimizde tuttuğumuz ligin önemini fark etmemiz lazım. Evet UEFA çok farklı, lezzetli, çok keyifli ama UEFA Kupasının mutlak favorisi biz değiliz. Eninde sonunda biz bu UEFA’dan eleneceğiz. Ama ligde başarılı olmak birinci önceliğimiz bu gerçekçiliği de ortaya koymak lazım. Bazıları bizi vizyonsuzlukla suçladı” şeklinde konuştu.