Cizre’de Galatasaraylı taraftarların galibiyet sevinci

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçını ev sahibi Galatasaray’ın 2-0 kazanmasından sonra Cizre’de Galatasaraylı taraftarlar cadde ve sokakları panayır alanına çevirdi.Galatasaray ile...

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçını ev sahibi Galatasaray’ın 2-0 kazanmasından sonra Cizre’de Galatasaraylı taraftarlar cadde ve sokakları panayır alanına çevirdi.

Galatasaray ile Beşiktaş maçının 90 dakikasının sona ermesinin ardından bir araya gelen Cizreli Galatasaray taraftarları motosiklet ve otomobilleri ile cadde ve sokaklarda galibiyet turu attı. Türkiye gündemine toplumsal olaylarla adından sıkça söz ettiren Cizre’de polis kentin farklı yerlerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı Cizre’de Galatasaraylı taraftarlar galibiyet coşkusunu doyasıya yaşadı.