Club Brugge Mitrovic’i açıkladı

Club Brugge, devre arasında Beşiktaş’tan kiralanan Matej Mitrovic’in bonservisinin 4 yıllığına alındığını açıkladı.

Devre arasında Beşiktaş’tan kiralık olarak Club Brugge’a giden Matej Mitrovic, Club Brugge’a transfer oldu. Hırvat stoperin Belçika ekibiyle 4 yıllık anlaşmaya vardığı açıklandı. Club Brugge resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Matej Mitrovic ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko ise Mitrovic’in transferi ile ilgili "Matej bizimle olduğu dönem kendini gösterdi. Altı aydır bizimle olması avantaj. Onunla rekabet artar ve bu her zaman iyidir” şeklinde konuştu.