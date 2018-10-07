Coşkun Demirbakan: ”Zamanla daha iyi olacağız”

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, “Futbolcularımızın kafasını karıştırmadan şu zamana kadar ne yaptılarsa bizler de daha disiplinli yapmaya çalıştık” dedi.Balıkesirspor Baltok maçının ardından açıklamalarda bulunan...

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, “Futbolcularımızın kafasını karıştırmadan şu zamana kadar ne yaptılarsa bizler de daha disiplinli yapmaya çalıştık” dedi.

Balıkesirspor Baltok maçının ardından açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, "Maçtan önceki analizler hakemin başlama düdüğüyle birlikte çöpe atılır geçerliliği kalmaz. Maç içi ve oyun içi analizi her zaman bu şekilde söylerim yıllardır. Çünkü şartlar değişir, rakip değişir, hakem değişir, atmosfer değişir her şey değişebilir. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Kısa zamanda bu kadar oynayabiliyoruz ama zamanla daha iyi olabiliriz. Futbolcularımızın kafasını karıştırmadan şu zamana kadar ne yaptılarsa bizler de daha disiplinli yapmaya çalıştık. Futbolcularda uyum gösterdiler hepsine teşekkür ederim" dedi.