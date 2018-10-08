Çukurova Basketbol, evinde avantajı kaçırdı

Euroleague Kadınlar ön eleme turu ilk maçında Çukurova Basketbol, Nadezhda Orenburg’a 60-58 yenildi.

Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan maça hızlı başlayan deplasman ekibi Nadezhda Orenburg, ilk devreyi 26-13 önde tamamladı. İkinci devrede de etkili oyununu sürdüren ve bulduğu sayılarla farkı koruyan misafir ekip, devreye 37-25 önde girdi. Maçın 3. periyotu ise ortada geçti. Bu periyotta her iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, periyotu Nadezhda Orenburg takımı 52-39 galip kapattı. Maçın son periyotunda ise ev sahibi ekip hem iyi hücum hemde iyi savunma yaparak aradaki sayı farkını azalttı. Aradaki sayı farkını 2’ye kadar düşürebilen Mersin ekibi, maçı 60-58 kaybetti.

Salon: Edip Buran

Hakem: Meka Kupatadze xx, Alakbar Hasanov xx, Ivana Ivanovic xx

Çukurova Basketbol: Astou Ndou xx 10, Alina Iagupova xxx 21, Lyudmyla Naumenko x 8, Kim Mestdagh x 6, Sevgi Uzun x 2, Iva Slonjsak x 2, Gökşen Fitik x 2, Meltem Avcı x 4, Lauren Ervin x 3

Nadezhda Orenburg: Sandra Ygueravide xx 10, Anastasiya Shilova x 2, Brionna Jones xx 13, Zhosselina Maiga x 2, Ekaterina Fedorenko x 9, Viktoria Medvedeva x 4, Adut Bulgak xx 13, Kseniia Tikhonenko x 7

1. Periyot: 13-26 (Nadezhda Orenburg lehine)

Devre: 25-37 (Nadezhda Orenburg lehine)

3. Periyot: 39-52 (Nadezhda Orenburg lehine)