Çukurova Basketbol yarı finalde

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi çeyrek final ikinci maçında Çukurova Basketbol, evinde BOTAŞ’ı 61-59 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan maça hızlı başlayan deplasman ekibi BOTAŞ, bulduğu sayılarla aradaki farkı bir anda açtı ve ilk periyodu 21-7 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda da etkili oyununu sürdüren BOTAŞ, devreye 36-25 önde girdi. Maçın 3. periyodunda hem hücumda hem de defansta çok iyi bir performans sergileyen Çukurova Basketbol, bulduğu sayılarla maçta ilk kez öne geçti. Bu periyotu ev sahibi ekip, 47-45 önde bitirdi. Maçın son periyodu ise kıran kırana geçti. Her iki takım da maçı kazanmak için elinden geleni yaparken, mücadeleyi 61-59 kazanan Çukurova Basketbol, yarı finale çıktı.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Engin Sarı xx, Egemen Ercan xx, Nazlı Çisil Güngör xx

Çukurova Basketbol: Fatmanur Karakaş x 4, Erlana Lanay Larkins xx 14, Emel Ecem Güler x 7, Melis Talay xx 10, Gökşen Fitik x 5,Diamond Danae Aziza De Shields xx 10, Alina Lagupova x 6, Naumenko Liudmyla x 5

BOTAŞ: Kübra Erat x 7, Büşra Akbaş x 6, Frida Eldebrink x 8, Elif Emir Tekin x 2,Chelsea Gray xx 15, Kiah İrene Stokes xx 14, Nevin Kristen Vatansever x 7

1. Periyot: 7-21 (Botaş lehine)

Devre: 25-36 (Botaş lehine)

3. Periyot: 47-45 (Çukurova Basketbol lehine)