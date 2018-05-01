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01 Mayıs 2018 Salı 22:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Rıza Kayaalp’e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp’e tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp’e tebrik telgrafı gönderdi.

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda Rus Vitalii Shchur’u 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp’e bir tebrik de Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Kayaalp’e tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.
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