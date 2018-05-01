Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Rıza Kayaalp’e tebrik

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda Rus Vitalii Shchur’u 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp’e bir tebrik de Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

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