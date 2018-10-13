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13 Ekim 2018 Cumartesi 14:43

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunda 5. etap heyecanlı başladı

UNESCO kenti İzmir’in Selçuk ilçesi, bu yıl da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turuna ev sahipliği yaparken, Türkiye’nin dünya çapındaki en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 5. etabının startını da verildi.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunda 5. etap heyecanlı başladı
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UNESCO kenti İzmir’in Selçuk ilçesi, bu yıl da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turuna ev sahipliği yaparken, Türkiye’nin dünya çapındaki en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 5. etabının startını da verildi.

54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Dün büyük turun 4. etabının bitişine ev sahipliği yapan Selçuk ilçesi, bugün de 5. etabın başlangıcına ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun Marmaris-Selçuk etabı, Meryem Ana da sona erdi. Bugün ise dünyanın birçok ülkesinden onlarca bisikletçi, büyük heyecan için Atatürk Caddesi’nde toplandı. Toplam 135.7 kilometre uzunluğunda olan Selçuk-Manisa etabı için yerlerini alan bisikletçiler, Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı tarafından startın verilmesinin ardından uzun bir etap için pedal çevirmeye başladı.

Büyük heyecanın startını veren Başkan Bakıcı, Selçuk’un Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi büyük bir spor organizasyonun rotasında bulunmayı her daim hak eden bir kent olduğuna dikkat çekerek, "54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 4. etabı Selçuk’ta Meryem Ana Evi’nde sonlandı. Bugün de turun beşinci etabı olan Selçuk-Manisa Etabı Selçuk’ta başladı. Bu tür organizasyonlara, özellikle de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na ev sahipliği yapmak bizim için gurur verici. Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hem Selçuk’un hem de ülkemizin tanıtımı için çok büyük bir fırsat. Ben tüm bisikletçilere başarılar diliyorum. Bu büyük organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 5. etabının startı için düzenlenen törene ayrıca, Selçuk Kaymamı Ekrem İnci, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Kılınç, kamu kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşta katılırken, 54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 14 Ekim’de turun 6. etabı olan Bursa-İstanbul etabı ile sona erecek.
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