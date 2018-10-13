Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu geleneksel Vestel City ziyaretini tamamladı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 3’üncü kez Vestel’in ürettim üssü Vestel City’den geçti. Dünyanın en iyi bisikletçilerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan "2015 yılında dünyada ilk kez bir bisiklet turu bir fabrikadan bizim sayemizde geçmişti. O gün yaşadığımız büyük gurur, artık bu geçişin gelenekselleşmesiyle hâlâ sürüyor. Artık bizim üretim üssümüz, bisikletçilerin de evi oldu" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 3’üncü kez Vestel’in ürettim üssü Vestel City’den geçti. Dünyanın en iyi bisikletçilerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan "2015 yılında dünyada ilk kez bir bisiklet turu bir fabrikadan bizim sayemizde geçmişti. O gün yaşadığımız büyük gurur, artık bu geçişin gelenekselleşmesiyle hâlâ sürüyor. Artık bizim üretim üssümüz, bisikletçilerin de evi oldu" dedi.

Bu sene 54’cüsü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun klasik etabı bugün tamamlandı. 6 etaptan oluşan turun sondan bir önceki gününde bisikletçiler, Vestel’in 1 milyon metrekare üzerine kurulu üretim üssü Vestel City’den geçti.

Tur ile ilgili konuşan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "2015’te bir bisiklet turu ilk kez bir fabrikanın içinden geçmişti. O gün yaşadığımız büyük gurur, artık bu geçişin gelenekselleşmesiyle hâlâ sürüyor. Üretim üssümüzün, ülkemizin tanıtımı için çok büyük bir fırsat olan bu organizasyonun parçası olmasından mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, bu uluslararası spor müsabakasına Avrupa’nın en büyük üretim komplekslerinden biri olan Vestel City’nin ev sahipliğinin de çok yakıştığını düşünüyoruz. Dokuzu Dünya Turu Takımı olmak üzere toplam 20 takım mücadele etti bugün burada. Artık Vestel City, bisikletçilerin de evi oldu" dedi.

Sağlıklı ve kaliteli bir yaşama ön ayak olmak için de bisiklet sporunu önemsediklerinin belirten Erdoğan, "Vestel teknoloji bir şirketi olmanın yanında çevreye değer veren, genç ve dinamik bir marka. Vestel’in ana hedeflerinden biri insanlara daha kaliteli bir yaşam sunmak, hayatı kolaylaştırmak, onların yaşam standartlarını yükseltmek. Biz bisiklet sponsorluğu yaparken hem bu sporun gelişmesini hem de ülkemizde bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını hedefliyorduk. Geçtiğimiz yıl Manisa Belediyesi ile yaptığımız iş birliği ile de Türkiye’nin ilk tüm şehri baştan başa dolaşan bisiklet yolunu Manisa halkına sunduk. Gençleri spora ve bisiklet kullanımına teşvik ederken ülkemizde bu sporun gelişmesine destek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Spora ve sağlıklı yaşama her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İlk 3’e Vestel’den hediye

Vestel, tur boyunca da her etabın birincisine, ikincisine, üçüncüsüne hediyeler verdi.