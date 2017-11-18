Cüneyt Çakır, FIFA Dünya Kupası 2018 aday Hakemler Semineri’ne davet edildi

FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de 25-29 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası 2018 Aday Hakemler Semineri’ne katılacak.



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Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FIFA Kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır, FIFA Dünya Kupası Rusya 2018 Aday Hakemler Semineri’ne katılacağı bildirildi. Seminer, 25-29 Kasım tarihlerinde yapılacak ve 10’u UEFA’dan olmak üzere toplam 36 üst düzey hakem yer alacak. Seminerde Video Hakem Eğitimi’nin yanı sıra, saha içi uygulamalar, görüntü analizleri, kural sınavı ve fiziksel yeterlilik testleri yapılacak.