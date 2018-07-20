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20 Temmuz 2018 Cuma 19:57

Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Rize’de Sona Erdi

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Rize Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğünce düzenlenen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Rize’nin Güneysu İlçesi Handüzü yaylasında sona erdi.29 ilden yaklaşık 220 sporcu Handüzü yaylasında kurulan 5...

Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Rize'de Sona Erdi
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Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Rize Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğünce düzenlenen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Rize’nin Güneysu İlçesi Handüzü yaylasında sona erdi.

29 ilden yaklaşık 220 sporcu Handüzü yaylasında kurulan 5 km uzunluğundaki zorlu parkurda kıyasıya geldi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 2 metrenin altına düşmesi sporculara zor anlar yaşattı.

Yarış Rize milletvekili Osman Aşkın Bak’ın start vermesiyle başladı. Sporcular 5 km uzunluğundaki zorlu parkurda kıyasıya yarıştı. 1800 rakımda mücadele eden sporcular sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 2 metre altına düşmesi ve zeminin çok kaygan olması sebebiyle zor anlar yaşadı.

Yarışın son turunda bastıran şiddetli yağmura yakalan sporcular yarıştan kopmadan yarışı bitirmeyi başardı.

Yarışmada Yıldız bayanlar kategorisinde Funda Taşkın birinci, Dilara Şahin ikinci, Sevim Gerçek üçüncü olurken Yıldız erkekler B kategorisinde Emirhan Şimşek birinci, Emre Yuca ikinci, Davut Duman üçüncü oldu. Yıldız erkekler A kategorisinde ise Samet Bulut birinci, Furkan Akçam ikinci, Halil Çakır üçüncü oldu.

Genç bayanlar kategorisinde Azize Bekar birinci olurken, Keziban Koyun ikinci, Melis Nur Keskin üçüncü oldu. Genç erkekler kategorisinde ise Halil İbrahim Doğan birinci, Esat Ceylan ikinci, Okan Aydoğan üçüncü olurken Büyük bayanlar kategorisinde Esra Kürkçü birinci, Ayşe Çakır ikinci, Cansu Çelebi üçüncü oldu. Büyük erkekler kategorisinde de Emre Yavuz birinci, Serdar Anıl Tepe ikinci olurken Gökhan Uzuntaş da üçüncü oldu.
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