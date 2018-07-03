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03 Temmuz 2018 Salı 17:30

Dağcılar 15 Temmuz’da Ilgaz’a tırmanacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu Çankırı İl Temsilciliği tarafından 15 Temmuz anısına Ilgaz Dağı’nda büyük bir tırmanış yapılacak. Etkinlik 14-15 Temmuz 2018 tarihlerinde Ilgaz Dağı’nda yapılacak.15 Temmuz’da şehitler, demokrasi,...

Dağcılar 15 Temmuz'da Ilgaz'a tırmanacak
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Türkiye Dağcılık Federasyonu Çankırı İl Temsilciliği tarafından 15 Temmuz anısına Ilgaz Dağı’nda büyük bir tırmanış yapılacak. Etkinlik 14-15 Temmuz 2018 tarihlerinde Ilgaz Dağı’nda yapılacak.

15 Temmuz’da şehitler, demokrasi, milli irade kavramlarına vurgu yapmak için bu yıl ikinci etkinliği yapacaklarını aktaran Dağcılık Federasyonu Çankırı İl Temsilcisi Mustafa Kemal Karatatar, çevre illerden de sporcuların gelerek büyük katılımlı önemli bir etkinlik yapacaklarını söyledi.

Karatatar, "Bu sene federasyonumuz etkinliği her ilin kendisi organize etmesi konusunda duyurusu oldu. Çankırı’da, Çankırı Dağcılık Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Kulübü ile yaptığımız istişarelerle geçen sene yaptığımız Ilgaz Dağı’ndaki tırmanışı bu sene de gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. 14- 15 Temmuz hafta sonuna denk geliyor. Hafta sonu olması katılımı artırıyor" dedi.

Bu seneki etkinliği 2 gün olarak planladıklarını açıklayan Karatatar, "14 Temmuz’da Ilgaz Dağı Mülayim Çayırı’nda bir kamp alanımız var. Orada çadırlı kamp alanı oluşturacağız. Yapacağımız etkinlikte kamp alanımız 1600 metrede. Dağın yüksekliğe yaklaşık 2500 metre. 4-5 saatlik bir tırmanışla zirveye ulaşabiliyoruz. 1 saat kadar zirvede dinlenip fotoğraf çektirdikten sonra geri dönüş yapacağız ve yaklaşık 3 saatte geri dönülebiliyor. Geçen yıl Çankırı Valimiz maddi katkı vermişti. Bu sene de umut ediyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimize ikramda bulunuyoruz. Etkinliğimizi planladık, gerçekleştirmeyi umut ediyoruz" diye konuştu.
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