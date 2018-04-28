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28 Nisan 2018 Cumartesi 18:51

Demir: “Sezon başından bu yana denk ve adil bir lig oynamadık”

Gaziantepspor Teknik Sorumlusu Faik Demir, “Sezon başından bu yana denk ve adil bir lig oynamadık. Gaziantepspor’un sahada kaybetmesini sağladık. Hükmen mağlup olması sahiden çok sağlıklı değil düşüncesi ile her türlü fedakarlığı yaparak geldik” dedi.

Demir: 'Sezon başından bu yana denk ve adil bir lig oynamadık”
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Gaziantepspor Teknik Sorumlusu Faik Demir, “Sezon başından bu yana denk ve adil bir lig oynamadık. Gaziantepspor’un sahada kaybetmesini sağladık. Hükmen mağlup olması sahiden çok sağlıklı değil düşüncesi ile her türlü fedakarlığı yaparak geldik” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 33. hafta karşılaşmasında Gaziantepspor deplasmanda Denizlispor’a 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demir, yaşanan sıkıntılara değinerek deplasmana bile bir arkadaşının sponsor olması sayesinde geldiklerini vurguladı. Yaşanan sıkıntılardan dolayı sezon başından bu yanan adil bir lig oynamadıklarını dile getiren Demir, “Buraya gelişimiz sahiden çok sıkıntılı oldu. Dün öğle saatlerinde buraya gelişimiz belli oldu. Gelişimize Ahmet Özer isimli bir arkadaşım sponsor oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Geliş gidiş ve otelde kalmamızı kendisi organize etti. Denizlispor bugün ligde kaldı. Kendilerini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Bizimle ilgili çok fazla şey konuşmaya gerek yok çünkü sezon başından bu yana denk ve adil bir lig oynamadık. Elimizdeki imkanlar veya yaşamış olduğumuz bir takım sıkıntılardan dolayı takıma hemen hemen her maçta moral verdik. 16-17-18 yaşındaki gencecik çocukların kaybetmekten dolayı psikolojileri bozuldu. Çok olumsuz etkiledi bizi zaman zaman. Buna rağmen biz mücadelemizi gösterdik. Gaziantepspor’un sahada kaybetmesini sağladık. Hükmen mağlup olması sahiden çok sağlıklı değil düşüncesi ile her türlü fedakarlığı yaparak geldik. Denizlispor’u tebrik ediyorum” diye konuştu.
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