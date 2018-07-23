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23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:00

Demirören’den Mesut Özil’e destek

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Mesut Özil’e destek verdi.

Demirören'den Mesut Özil'e destek
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Mesut Özil’e destek verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sitesinden açıklamada bulunan Başkan Demirören, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak Mesut Özil ve ailesine tam destek veriyor; maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyorum. Kamuoyu önünde olsun ya da olmasın, her oyuncu aşağılanma, ayrımcılık ve nefret içerikli mesajlara karşı korunmalıdır. Uluslararası futbol camiasının tüm üyeleri, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü yok etme konusunda birleşmeli, yılmadan mücadelelerini sürdürmelidir. Futbolun herkesi kapsayan ve saygı içeren değerlerini geliştiren, olumlu sosyal etki oluşturma potansiyelini kullanabilmek için hep birlikte çalışmalıyız" dedi.
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