Demirtaş’tan Ülkü’ye birincilik tebriği

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı olan Milli Pilot Ümit Ülkü’yü, İtalya Endurans Şampiyonasında birinciliği kazanması ve kürsünün en üst basamağında yer alarak İstiklal Marşımızı okutması nedeniyle kutladı. Demirtaş, İzmir’in tanıtımı için motor sporlarının çok önemli olduğuna dikkat çekerek şehir merkezinde düzenlenecek yarışlar için her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Türkiye’yi yurt dışında temsil eden başarılı sporcular yetiştiren ve motor sporlarının merkezinin İzmir olmasında büyük payı olan Milli Pilot Ümit Ülkü’yü, Ülkü Grup’ta ziyaret ederek kutlayan İZTO Başkanı Ekrem Demirtaş, tüm bunların İzmir’in tanıtımı için çok önemli olduğunu söyledi. İzmir merkezinde şehir yarışları yapıldığını hatırlatan Demirtaş, Ümit Ülkü öncülüğünde İzmir’i tanıtmak adına şehir merkezinde parkurlar oluşturup ulusal ve uluslararası yarış takvimlerine girerek İzmirlilerin de seyirci olarak katılımıyla yeni yarışların düzenlenebileceğini, bu konuda İZTO olarak her türlü desteği vereceklerini belirtti.



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9 pist şampiyonluğu bulunan Ümit Ülkü de ziyareti için Demirtaş’a teşekkür etti. Ülkü, Türkiye’de ve yurt dışında pistlerde yarışan pilotların büyük çoğunluğunun İzmir’den ve Ümit Ülkü Akademiden yetişen pilotlar olduğunu, Ülkü Yarış Pistinin bu konuda önemli görevler üstendiğini belirterek, İzmir’in tanıtımına destek olacak böyle bir proje yürütmekten memnuniyet duyacaklarını söyledi.