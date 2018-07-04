Denizlispor, Abdülkerim Bardakçı’yı kiralık olarak renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Denizlispor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği’nde kiralık olarak oynayan Abdülkerim Bardakçı ile 1 yıllığına kiralık olarak sözleşme imzaladı.Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği’nde kiralık olarak forma...

Spor Toto 1. Lig takımlarından Denizlispor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği’nde kiralık olarak oynayan Abdülkerim Bardakçı ile 1 yıllığına kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği’nde kiralık olarak forma giyen stoper Abdülkerim Bardakçı ve kulübü Konyaspor ile görüşen Denzilispor, Bardakçı’yı renklerine bağladı. Yeşil-siyahlılar, Bardakçı ile 1 yıllık kiralık olarak transferi konusunda anlaşma sağladı.