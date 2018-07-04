SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:20

Denizlispor, Abdülkerim Bardakçı’yı kiralık olarak renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Denizlispor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği’nde kiralık olarak oynayan Abdülkerim Bardakçı ile 1 yıllığına kiralık olarak sözleşme imzaladı.Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği’nde kiralık olarak forma...

Denizlispor, Abdülkerim Bardakçı'yı kiralık olarak renklerine bağladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Spor Toto 1. Lig takımlarından Denizlispor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği’nde kiralık olarak oynayan Abdülkerim Bardakçı ile 1 yıllığına kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği’nde kiralık olarak forma giyen stoper Abdülkerim Bardakçı ve kulübü Konyaspor ile görüşen Denzilispor, Bardakçı’yı renklerine bağladı. Yeşil-siyahlılar, Bardakçı ile 1 yıllık kiralık olarak transferi konusunda anlaşma sağladı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku