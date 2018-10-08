Denizlispor’da hoca arayışı devam ediyor

Denizlispor’da hafta sonu görevden alınan Teknik Direktör Osman Özköylü’nün yerine kimin getirileceği belirsizliğini korurken, kulüp yönetiminin hoca arayışı ise devam ediyor.

Denizlispor’da hafta sonu görevden alınan Teknik Direktör Osman Özköylü’nün yerine kimin getirileceği belirsizliğini korurken, kulüp yönetiminin hoca arayışı ise devam ediyor.

Osman Özköylü, geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda oynanan ve 3-0’lık mağlubiyet ile sonuçlanan Ümraniyespor maçının ardından yönetim kurulu tarafından görevden alınmıştı. Yeşil-siyahlı ekip, ligde üst üste 3 galibiyet aldıktan sonra Ümraniyespor karşlılaşmasında mağlubiyet ile tanışmıştı. Maçın hemen ardından ise Denizlispor yönetimi Özköylü’yü görevden aldı. Yeşil-siyahlı yönetim, hoca arayışı içine girerken, alınan bilgilerde teknik direktörlük için birkaç isimle görüşüldüğü ve bugün yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından yönetimin teknik adam konusunda karar vereceği belirtildi.

Denizlispor, ligin 8 haftasında topladığı 13 puan ile 6. sırada yer alıyor.